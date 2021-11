Prefeitura de Londrina oferece curso de mecânica de motocicletas

Quem está em busca de novas perspectivas no mercado de trabalho ou quer aprender um novo ofício para abrir o próprio negócio tem uma oportunidade que a Prefeitura de Londrina está trazendo: o curso de mecânica de motocicletas, contratado pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) e executado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As aulas são de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e serão realizadas na carreta/escola do Senai, que será estacionada na praça do Centro Cívico, em frente a Prefeitura. O curso terá 80 horas de duração, começa em 17 de novembro e vai até 15 de dezembro. Estão disponíveis 15 vagas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os interessados devem fazer a inscrição pelo link: https://bit.ly/motoSMTER. O formulário ficará disponível até as 18 horas do dia 11 de novembro. Será respeitada a ordem de inscrição para fazer a seleção de candidatos e montagem da turma.





As inscrições excedentes formarão uma lista de espera, de onde serão convocados os suplentes em caso de desistências, com prazo máximo até o dia 22 de novembro de 2021. Para 2022, estão previstas mais duas turmas das Carretas do Conhecimento na área de mecânica.





Os cursos foram adquiridos com recursos viabilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia e serão disponibilizados gratuitamente para o cidadão.

Continua depois da publicidade





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, convocou os trabalhadores a participarem. “Tivemos a felicidade de formar uma turma ao final de outubro e vimos o quanto essa formação em mecânica tem o poder de transformar a vida do cidadão. O curso garante ao trabalhador o selo Senai de qualidade e permite que ele consiga uma vaga no mercado formal, desenvolva suas atividades de forma liberal e até crie seu próprio negócio. São ótimas oportunidades que se abrem, mas ele precisa dar o primeiro passo e se inscrever” convidou.