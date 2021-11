ONG oferece curso gratuito e online de orientação vocacional para pré-vestibulandos

Com videoaulas e ferramentas usadas em processos de mentoria de carreira, o curso gratuito “Decisão de Carreira na Prática”, voltado para estudantes que vão fazer Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares, mas que ainda têm dúvidas sobre qual profissão seguir, está com inscrições abertas. O programa é oferecido pelo projeto Na Prática, totalmente on-line. Para ter acesso basta se inscrever no site para participar.

O curso é dividido em cinco módulos e apresenta conhecimento de mercado de trabalho e de vida acadêmica, abrindo possibilidades ainda não cogitadas pelos estudantes. Com isso, espera-se auxiliar no desenvolvimento da motivação e da autorrealização profissional.

O Na Prática é um projeto da Fundação Estudar, ONG (Organização Não Governamental) fundada em 1991, que oferece cursos e conferências que apoiam jovens universitários e recém-formados em seu desenvolvimento pessoal, profissional e na tomada de decisão de carreira.





Orientação profissional - A estudante do 6º semestre de Psicologia, Brenda Vaz, 21 anos, aderiu ao teste vocacional on-line para decidir qual graduação iria cursar. Ela usou a ferramenta pela primeira vez antes de ingressar na faculdade de Direito, curso que ela abandonou no 2º semestre. Depois, usou novamente para confirmar se Psicologia era o curso ideal para ela.

“Eu já comecei fazendo o curso de Direito bastante desanimada, pois tinha uma noção que realmente queria Psicologia. Fiz diversos testes vocacionais, apareciam vários cursos, mas o que me encantou mesmo entre eles foi o de Psicologia. No momento da troca de curso, comecei a buscar mais testes vocacionais só para ter certeza de que era aquilo que eu queria mesmo, para dar uma coragem na hora da troca”, conta a estudante.





O teste vocacional é utilizado como um guia que vai apontar quais inteligências o indivíduo apresenta como dominantes em seu perfil e em quais cursos elas se encaixam. É comum que muitos estudantes sintam medo, angústia e indecisão na hora de escolher uma profissão. Nesse momento, escola e família têm papel importante.





De acordo com a psicóloga e especialista em carreira, Clara Bonelli, o teste vocacional por si só não é conclusivo para a escolha de uma profissão, mas dá indicações bastante úteis. “Não é capaz de definir se o aluno vai seguir aquela profissão, mas é capaz de dar um direcionamento, uma orientação, até mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um psicólogo”, pontua a profissional.