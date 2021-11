O mercado de trabalho em pedagogia: muito além da sala de aula

Pedagogia é uma área que possibilita atuar de diversas formas na educação. Além de dar aula, é possível também atuar na gestão escolar, como elaborando currículo escolar e planejando atividades. No administrativo, encontram-se vagas públicas como em secretarias de educação. Ainda há outras possibilidades como trabalhar em editoras com a produção de material didático ou até pode-se encontrar posições no mundo corporativo.

É possível encontrar trabalho, tanto em escolas públicas, quanto em escolas privadas. ONGs (Organizações não governamentais), muitas vezes, precisam de pedagogos. Até mesmo hospitais precisam de profissionais dessa área para o apoio e ensino de crianças em tratamentos em longo prazo.

A academia proporciona uma carreira longa para pedagogos, que podem embarcar no mundo da pesquisa. Mestrados e doutorados na área ajudam a desenvolver a área. Profissionais que avancem nesse sentido podem lecionar em universidades e ensinar outros pedagogos em formação.





Para quem deseja lecionar, os pedagogos formados podem lecionar, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental. A grade curricular de um curso de pedagogia inclui uma série de tópicos como alfabetização, literatura infantil, informática aplicada à educação, planejamento escolar e psicologia do desenvolvimento. O curso é bastante amplo e abrange áreas de ensino como ciências naturais, história, geografia, português, matemática e artes.

Com o avanço do ensino digital, há uma alta demanda para desenvolvimento de material educacional online. Pedagogos formados podem atuar na área de cursos remotos. Os profissionais podem tanto se apresentar em frente às câmeras, como atrás delas, desenvolvendo roteiros para que outros expressem.





Muitas editoras passaram a disponibilizar conteúdos online. Há um grande campo de trabalho para tirar o material didático dos livros e passá-los para o ambiente virtual. Com a tecnologia cada vez mais presente nas escolas e nos lares, os materiais didáticos vão alcançando novos formatos.





Ainda exoste a possibilidade de desenvolver aplicativos educacionais. As crianças usam o tablet e o celular cada vez mais e jogos que educam estão em alta demanda. Além dos pequenos se entreterem com os jogos, eles podem aprender algo que complemente o conteúdo da escola. Os pedagogos têm muito a colaborar nessa área.





A pedagogia é uma área que floresce muito além da sala de aula. Com um novo mundo digital que se abriu e impulsionado pela pandemia, a educação remota e híbrida abre novos questionamentos. O profissional de pedagogia pode desenhar os novos formatos de educação que a escola irá empregar e pensar no futuro da educação em termos práticos.