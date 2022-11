Prefeitura de Maringá abre 45 vagas em concurso público

A Prefeitura de Maringá está com inscrições abertas para concurso público visando preenchimento de postos na administração municipal. São oferecidas 45 vagas para as funções de agente administrativo, com remuneração de R$ 2.110,72, e auxiliar operacional, com remuneração de R$ 1.523,43. Os interessados podem se candidatar até o dia 12 de dezembro.





Para participar do certame, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e ter, pelo menos, o Ensino Fundamental (operacional) e o Ensino Médio (administrativo) completos. As taxas de inscrição variam entre R$ 50,00 e R$ 80,00.

Publicidade

Publicidade





A prova está prevista para ser aplicada para todos os cargos no dia 22 de janeiro de 2023. Para ter mais informações, acesse o edital do concurso ou confira o resumo abaixo.







Orgão: prefeitura de Maringá



Publicidade

Publicidade

Vagas: 45



Taxa: de R$ 50,00 a R$ 80,00



Publicidade

Cargos: agente administrativo e auxiliar operacional



Publicidade

Áreas de Atuação: Administrativa, Operacional



Publicidade

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio



Salário: de R$ 1.523,43 a R$ 2.110,72



Publicidade

Publicidade

Organizadora: Instituto Unifil



Cidade: Maringá (PR)

Inscrições: de 11 de novembro a 12 de dezembro de 2022 pelo site.







*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg