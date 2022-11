Inscrições para concurso de professor de Educação Física estão abertas

Abriram nesta segunda-feira (21) as inscrições para o concurso de professor de Educação Física da rede municipal de ensino de Londrina (PEBU02). Os interessados têm até às 17h do dia 20 de dezembro para efetivar a inscrição no site da Prefeitura, e até o dia 21 de dezembro para pagar a taxa de R$ 70,00





O edital de abertura do certame, com todas as informações sobre o concurso, está disponível no Jornal Oficial do Município nº 4770 e pode ser acessado clicando aqui.

A lista com o nome dos inscritos será publicada às 17h do dia 26 de dezembro, no site da Prefeitura. Para concorrer ao cargo é preciso ter concluído Licenciatura ou Licenciatura Plena em Educação Física, e os aprovados devem começar a trabalhar em abril de 2023. Eles deverão planejar e ministrar as aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino, tendo uma jornada de 30 horas semanais, para as quais receberão um salário de R$ 4.691,09.





Neste edital foram abertas 15 vagas mais cadastro reserva. De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, apesar de o edital trazer 12 vagas para ampla concorrência, duas para afro-brasileiro e uma pessoa com deficiência, a intenção é contratar mais profissionais, chegando a preencher as 50 vagas criadas com o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores.

Além disso, esse edital também servirá para contratar os educadores físicos que substituirão os aposentados e exonerados no período de validade do certame. “Quando começamos a tramitar o concurso de professores do ensino básico, que está acontecendo, não tínhamos o cargo de educação física no formato que está aberto agora. Antes só existia o cargo de professor de educação física de quatro horas, o PRO03. Entretanto, já havia a intenção da Secretaria de Educação e um projeto de lei tramitando na Câmara para criar o cargo de professor de educador física igual ao novo padrão seguido pela Prefeitura, para atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se esperássemos o projeto de lei ser aprovado para fazermos todos os cargos em um único processo, não conseguiríamos atender a Secretaria de Educação para o começo do ano letivo de 2023. Por isso, abrimos primeiro o concurso para professor do ensino básico e agora para professores de educação física”, esclareceu a secretária municipal de Recursos Humanos.





O atual concurso para educador físico terá três fases, sendo uma delas a prova objetiva com 50 questões de conhecimento gerais e específicas (contendo perguntas de língua portuguesa, matemática, tecnologia, legislação e conhecimentos específicos); uma prova dissertativa-argumentativa (sendo uma redação de, no mínimo, 25 linhas e, máximo, de 30) e uma prova de títulos. Todas as fases irão ocorrer no mesmo dia, em 15 de janeiro, a partir das 14h, no mesmo local e horário descrito no cartão de inscrição do candidato. Não haverá prova prática neste concurso.

O edital com a relação dos candidatos classificados estará no Jornal Oficial do Município do dia 6 de março de 2023 e o resultado homologado às 17h, do dia 10 de março. Após essa etapa, os aprovados deverão passar pelos exames e avaliações clínicas para aferir a aptidão admissional.

