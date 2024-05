CNU terá novo calendário e provas podem ficar para agosto; veja próximos passos

COMO SERÁ O NOVO CALENDÁRIO DO CNU?





O novo cronograma do concurso nacional deverá conter, além da nova data de provas, novos prazos para divulgação dos resultados, disponibilização das provas e para recurso do candidato. Além disso, terá nova data de divulgação do gabarito e do curso de formação. O CNU prevê curso de formação para todos os aprovados.

A DATA DE CONTRATAÇÃO PODE MUDAR?





Sim, já que o governo previa dar início ao curso de formação em agosto. No entanto, elas ainda poderão ocorrer no segundo semestre, como previsto anteriormente, para alguns cargos. Há outros cargos que terão curso preparatório mais extenso e cuja contratação só seria em 2024. Essa data inicial, de chamar os demais no começo de 2024, está mantida.

SERÁ PRECISO IMPRIMIR NOVO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO?





Sim, porque os cartões existentes na área do candidato não existem mais. A Cesgranrio deverá disponibilizar novos cartões de confirmação, com os dados do candidato, o endereço de prova e o comprovante de comparecimento, que será assinado no dia do exame.





OS LOCAIS DE PROVA PODEM MUDAR?





O ministério não confirma essa informação, mas a avaliação é que sim, poderá haver mudança de local de prova, especialmente nos municípios atingidos pelas chuvas. Embora a expectativa do governo é realizar o exame apenas quando houver condições, há localidades muito degradadas, que podem ter escolas inviabilizadas. No entanto, o compromisso é manter o candidato o mais próximo possível de sua residência para fazer a prova.