Processo seletivo para professor temporário na UEL está com inscrições abertas

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem um PSS (Processo Seletivo Simplificado) com inscrições abertas para a contratação temporária de professores. Disponível no portal da ProRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos), o edital é destinado à formação de cadastro de reserva para a atividade docente em mais de 60 áreas do conhecimento. As inscrições seguem abertas até 3 de março e podem ser feitas pelo site.







O concurso vai selecionar profissionais que serão contratados em Regime Especial com prazo máximo de dois anos, para atuarem entre 20 e 40 horas semanais. Vale lembrar que as contratações dependerão de autorização expressa do governo do Paraná.



Publicidade

Publicidade





Os critérios de classificação envolvem a realização de Prova Didática; Prova Prática, quando necessário; e Prova de Títulos. A publicação da lista com as candidaturas deferidas, bem como os locais de provas, ocorrerá às 17h do dia 6 de abril.