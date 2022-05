Procrastinação nos estudos é tema de roda de conversa na UEL

Estudantes de graduação e pós-graduação da UEL (Universidade estadual de Londrina) estão convidados a participar no próximo dia 17 da roda de conversa “Procrastinação nos estudos: ideias para gerenciar o tempo”. Em formato presencial, o evento será realizado na sala 272 do CCB (Centro de Ciências Biológicas), a partir das 14h15. As inscrições podem ser feitas até 13 de maio em Formulário pela equipe do NAC.

A conversa será mediada pela professora Nádia Kienen, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da UEL, do CCB.

A roda de conversa faz parte do “Programa de Apoio ao Universitário: desenvolvendo competências sociais e acadêmicas”, ligado ao NAC (Núcleo de Acessibilidade), da PROGRAD (Pró-reitoria de Graduação). Com encontros mensais, iniciados em fevereiro, a programação segue até o mês de junho. Confira a programação completa AQUI.





O objetivo do programa é oferecer atividades de apoio aos estudantes da UEL e propor alternativas de enfrentamento e solução de problemas comportamentais e acadêmicos relacionados à rotina universitária. Outro foco é disponibilizar apoio especializado aos estudantes universitários da educação especial e dar suporte individual e encaminhá-los para outros serviços disponíveis na instituição.

Mais informações na página do NAC.