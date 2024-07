Professor dá dicas de como o aluno pode intensificar os estudos para o vestibular

Com a proximidade do vestibular de meio de ano em muitas universidades, muitos estudantes se encontram em um dilema comum: como organizar de maneira eficaz o tempo de estudo para garantir um bom desempenho nas provas. Marcos Ursi Corrêa de Castilho, professor de Sociologia e coordenador do Ensino Médio no Colégio Premier e Wezen Vestibulares, compartilha dicas valiosas sobre a importância de um planejamento personalizado e adaptável, evitando os erros comuns de seguir modelos genéricos encontrados na internet. As orientações também são valiosas para quem vai prestar vestibular no final do ano ou mesmo fazer a prova do Enem.





De acordo com o professor Marcos, um dos principais erros cometidos pelos estudantes é buscar planos de estudo genéricos e pré-moldados. “A pior coisa que tem são esses planejamentos fixos, pré-estabelecidos, que as pessoas fazem um modelão para aplicar em escala para todo mundo. É bonito no papel, mas vai ser, para a maioria, impossível de ser praticado no dia a dia”, explica o professor. Ele enfatiza que esses planos podem gerar ansiedade e frustração, pois não consideram as particularidades de cada estudante.

Para desenvolver um plano de estudo eficiente, Marcos sugere a realização de dois rituais semanais indispensáveis. O primeiro deve ocorrer no final de semana, onde o estudante deve reservar um tempo para planejar a semana que está por vir. “Distribua as tarefas que ficaram pendentes da semana anterior de forma a que elas não fiquem concentradas em um único dia, espalhando-as ao longo da semana. Distribua tarefas mais fáceis e mais difíceis ao longo de cada dia de estudo, para que não fiquem todas as matérias difíceis em um dia e todas as fáceis no outro”, recomenda.