Professor pesquisador da UEL é eleito pela "mentor" da ciência pela Revista Nature

O professor do Departamento de Ciências Patológicas, do CCB (Centro de Ciências Biológicas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Waldiceu Aparecido Verri Junior recebeu, nesta sexta-feira (28), um prêmio da revista científica britânica Nature.

O pesquisador foi contemplado com o prêmio Nature Research Award for Mentory in Science que reconhece anualmente o trabalho de cientistas de todo mundo pela excelência na mentoria científica. O pesquisador foi premiado na categoria de pesquisadores no meio da carreira (mid-career). Outra categoria é dos pesquisadores seniores.

No Brasil, ele é um dos três pesquisadores reconhecidos pela Revista Nature este ano. Os outros dois cientistas são Carlos Menck, da USP (Universidade de São Paulo), e Alessandra D’Almeida Filardy, imunologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prêmio no valor de US$10,000 será dividido entre os três indicados. Os pesquisadores são indicados pelos próprios alunos das instituições.





O pesquisador da UEL investiga mecanismos fisiopatológicos de doenças para o desenvolvimento de novos medicamentos, utilizados no tratamento de doenças e sintomas de doenças investigadas. A abordagem de suas pesquisas está relacionada à dor e processos inflamatórios, bem como neuropatias. Ele coordena o Laboratório de Dor, Inflamação, Neuropatia e Câncer (LADINC), no CCB.





Verri foi indicado ao prêmio por alunos da UEL, o critério utilizado pela Nature para selecionar os professores.

Anualmente, a revista escolhe pesquisadores de um país para receber a premiação e, em 2021, foi a vez do Brasil – em 2020, foram contemplados pesquisadores de Israel.





O professor já orientou 27 alunos de mestrado, 18 de doutorado e outros 14 de pós-doutorado. Também foi responsável pela coorientação de seis alunos de mestrado e outros quatro de doutorado.