Professores de universidades estaduais paralisam atividades nesta quinta

Docentes de seis instituições públicas de ensino superior do Paraná vão paralisar as atividades nesta quinta-feira (1°) em razão da defasagem salarial, estimada em 39,5%. A suspensão das atividades por um dia foi votada e aprovada por professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina), UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e Unespar (Universidade Estadual do Paraná). Apenas na UEM (Universidade Estadual de Maringá) a maioria dos professores votou em assembleia pela manutenção das atividades.





Secretário do Sindiprol/Aduel, que representa os docentes da UEL, Ronaldo Gaspar, aponta que, entre as reivindicações que motivaram a paralisação, estão as perdas salariais, que são de 39,5% ao longo dos últimos oito anos. A cobrança, segundo ele, é pelo pagamento imediato e integral da recomposição salarial e pela abertura de uma mesa de negociação para tratar das demandas salariais da categoria.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele detalha que, hoje, um docente que trabalha 40 horas semanais recebe um salário de R$ 3.607,51. Por outro lado, o piso pago aos professores da educação básica é de R$ 4.580,57 e o de um técnico de ensino superior da própria universidade é de R$ 7.801,94.





De acordo com Gaspar, outras assembleias serão agendadas nas próximas semanas. “Quanto à greve, se haverá ou não depende da postura do governo, que, até agora, tem sido marcada pela intransigência e pela permanente negação do direito à recomposição salarial. Se o governo cumprir com a sua obrigação trabalhista e legal, não haverá motivo algum para greve”, afirma.





Ao longo desta quinta-feira (1), será disponibilizado um carro de som, assim como os docentes vão fazer uma panfletagem e passeata pelo campus da UEL e pelo CCS (Centro de Ciências da Saúde), no HU (Hospital Universitário) de Londrina.





Única universidade a não aprovar a paralisação, a votação entre os docentes da UEM não foi unânime, aponta o presidente da Sesduem Thiago Ferraiol. CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: