Projeto da UEL quer criar PL que garanta assistência técnica gratuita para a construção de casas

Conhecida por ser uma das cidades mais desenvolvidas do Paraná, Londrina se destaca por apresentar melhorias em diversos segmentos. Contudo, os números oficiais do município indicam que, entre 2015 e 2020, a cidade tinha 55.369 pessoas inscritas na Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina) esperando por uma moradia, tendo uma média de 120 atendimentos entre 2015 e 2020.



Levando em consideração a média da demanda neste mesmo período, os últimos da fila deverão aguardar 456 anos para conseguirem alcançar o sonho de moradias mais dignas para suas famílias. Para os londrinenses, os desafios incluem a existência de moradias irregulares, havendo carência de acesso a serviços essenciais como saneamento básico e energia, dificuldades no acesso a postos de saúde e transporte público, bem como a invisibilidade dessas comunidades para políticas públicas voltadas para a habitação digna. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

A partir disso, a habitação bem projetada considera as condições de insolação, ventilação, adequação ao terreno e ao bairro em que está inserida, resultando em efeitos positivos como, por exemplo, a melhora da saúde de seus moradores. Neste cenário, a necessidade de se ter iniciativas com propósitos mais incisivos e ativos na comunidade se mostra necessária. Leia mais: 12ª edição Inscrições para a Feira das Profissões da UEL está abertas até sexta-feira 935 ausentes Londrina: Concurso público da UEL registra 32% de abstenção neste domingo Veja os cinco Cursos com Prova de Habilidades Específicas terão entrada exclusiva pelo Vestibular 2025 na UEL Cooperação internacional UEM terá programa inédito de dupla diplomação com universidade portuguesa



Sobre a iniciativa

Publicidade



Assim, em 2011, surge o projeto de extensão e ensino Athis (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social), com o objetivo de apoiar os conselheiros do CMC (Conselho Municipal da Cidade) nas análises e Estudos de Impacto de Vizinhança e, principalmente, apoiar comunidades urbanas e rurais a conquistarem soluções habitacionais adequadas.

“O projeto integrado é para apoiar entidades de moradores, conselheiros, organizações, movimentos e instituições nos processo de análise de parâmetros e estudos relacionados aos impactos urbanísticos de planos, obras, empreendimentos, projetos e atividades em discussão ou implantação nos municípios da Região Metropolitana de Londrina”, ressalta o coordenador do projeto, Gilson Bergoc. Publicidade

Desenvolvido por uma equipe de 54 alunos e sete docentes atuando como professores, pesquisadores e extensionistas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) que levam no peito o lema “sem déficit habitacional nos 100 anos de Londrina”, o movimento trabalha com o intuito de criar um PL (Projeto de Lei) para garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a assistência técnica gratuita para a construção, reforma e regularização de suas moradias.



- Arquivo Pessoal

Oficina de treinamento para coletores de assinaturas do projeto Publicidade



O PL, de iniciativa popular, teve início em 2022 quando o IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) protocolou um ofício na CML, em dezembro de 2021, apresentando um breve diagnóstico da situação da moradia em Londrina e três propostas de novas políticas públicas que fazem a diferença.

Depois de discussões sobre como colocar o projeto em prática, a minuta final deverá ser aprovada numa assembleia popular que será agendada oportunamente. Publicidade



Procedimento de coleta



O processo para que o PL seja criado envolve o recolhimento de 25 mil assinaturas de eleitores londrinenses que demonstram o apoio da comunidade local à apresentação do PL para implantar a assistência e assessoria técnica. Publicidade

Coletadas através de um formulário físico, elaborado a partir de consultas à CML e ao MP (Ministério Público), para atender a Lei Orgânica do Município e a legislação federal aplicável, em especial à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o movimento realiza ações com a comunidade interna e externa a UEL. O último ato foi realizado no RU (Restaurante Universitário). Também foram realizadas ações na feira do Cinco Conjuntos.



- Arquivo Pessoal

Coleta de assinaturas do projeto no Restaurante Universitário



Para as próximas coletas, estão sendo agendadas visitas aos centros de estudos e demais órgãos da instituição, bem como nos bairros, assentamentos, conjuntos habitacionais, em igrejas, escolas. O coletivo também busca montar um ponto no Calçadão, no centro da cidade, para que todos possam ter acesso à iniciativa e assinar apoiando a proposta. No entanto, Bergoc salienta que não é possível, por enquanto, fazer as coletas por meios eletrônicos.

Publicidade



A Lei da Athis



A Lei da Athis foi pensada pelo projeto com o objetivo de garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a assistência técnica gratuita para a construção, reforma e regularização de suas moradias, promovendo assim o direito à moradia digna.

Para isso, o coordenador explica que o movimento está elaborando, em reuniões, a melhor metodologia para que a lei seja colocada em prática. Por enquanto, os participantes entendem que, para que o projeto funcione, é preciso garantir a participação de pelo menos três grupos, sendo eles: as pessoas beneficiadas com as moradias; os profissionais que trabalharão com a ATHIS e os professores que formam os profissionais.

“Entendemos que cada grupo desses terá questões próprias e que precisaremos construir a lei para atender esses aspectos. Obviamente que o Executivo Municipal e o Legislativo também deverão ser ouvidos, pois terão que cumprir suas atribuições frente à sociedade”, reforça.

Segundo Bergoc, para além das dificuldades apresentadas e com o direito à moradia digna, outras questões podem ser resolvidas, como oferecer segurança às famílias, o que pode agir diretamente na diminuição da violência da cidade.

“Quem tem moradia e está bem alimentado tem um comportamento, na sociedade, mais ameno e mais condições de buscar emprego, empreender, pensar em alguma atividade produtiva, cultural, esportiva, formativa, etc., reduzindo o sentimento de exclusão e consequentemente, se sentir pertencente a essa sociedade”, destaca o coordenador.

*Sob supervisão de Fernanda Circhia, editora