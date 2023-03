Projeto da UEL viabiliza cursos de capacitação para moradores de ocupações da Zona Sul

“Esse aqui é o Jardim Perobal, uma extensão do Jardim Franciscato. Aqui ao lado, temos a Vila Feliz e, lá ao fundo, na beira do córrego, encontra-se o Jardim Novo Perobal”, aponta pela janela o coordenador do Práxis Itinerante, o professor Fabio Lanza. “A expansão urbana sem apoio do Estado não se encerra porque os processos de pobreza não param também. Mas, existem muitas outras localidades, até em situações piores”, lamenta, mencionando que apenas na ocupação do Jardim Cristal há aproximadamente 300 famílias que sobrevivem em profundas condições de vulnerabilidade.

Em busca de oferecer cursos de capacitação e aumentar as chances de reinserção no mercado de trabalho de parte destes moradores, integrantes do Projeto de Extensão Práxis Itinerante, do Departamento de Ciências Sociais (CLCH) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), articularam a formalização de um convênio entre duas instituições. O objetivo em médio e longo prazos é aumentar a rede de apoio, trazendo novos parceiros para a implementação de um curso pré-vestibular gratuito na região Sul de Londrina.

Convênio







Em visita ao espaço cultural na manhã da última segunda (13), Lanza e dois alunos membros do projeto acompanharam a assinatura de um convênio firmado entre o Itedes (Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná), que possui sede em Londrina há cerca de 30 anos. O Centro forma, atualmente, 1200 estagiários de nível médio ou superior e 301 aprendizes. Estiveram presentes o diretor do HV (Hospital Veterinário) da UEL e diretor-presidente do Itedes, Ulisses de Pádua Pereira; a coordenadora regional do CIEE, Roseli Marques; a coordenadora técnica de capacitação do CIEE, Livia Vivan Pagotti; o presidente da Casa das Artes e produtor cultural, Paulo Líbano, e o gestor do espaço, Sérgio Oliveira.

De acordo com Livia Pagotti, os cursos rápidos são voltados ao aprimoramento da linguagem e oratória, informática básica, autoconhecimento, administração do tempo, autoestima profissional, educação financeira, marketing digital, além de outros conhecimentos importantes para aumentar as chances dos candidatos de obterem sucesso em entrevistas de emprego. “Por mais que sejam cursos rápidos, de quatro horas, são conhecimentos que eles ainda não têm, para que possam ir a uma entrevista de emprego tendo no currículo algumas informações importantes. A partir do momento que nós conseguirmos empoderar esses jovens, eles conseguirão mais oportunidades”, avalia.





A expectativa, informa o professor Fábio Lanza, é de que as próximas ações sejam anunciadas em breve, ainda para o mês de março. O convênio conta com a parceria do curso pré-vestibular e colégio Sigma.