Projeto de extensão da UEL precisa de doações de equipamentos e insumos

O projeto de extensão “Agricultura urbana e periurbana em Londrina: ação extensionista de prática agroecológica” necessita de doações de insumos e equipamentos para estruturar uma horta comunitária na Universidade, que servirá de laboratório aos integrantes do projeto. O grupo pretende construir a horta em área próxima ao CCA (Centro de Ciências Agrárias) e, futuramente, abrir para visitas guiadas, com o objetivo de cultivar o interesse da população pela produção agroecológica e pela economia doméstica.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o coordenador-geral do projeto e professor do Departamento de Economia/ CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados), Carlos Caldarelli, o grupo precisa principalmente de equipamentos para manutenção da horta, como roçadeiras, tobata (um pequeno trator utilizado na agricultura), rolo faca, enxadão e cavadeiras. Como a produção agroecológica é feita exclusivamente sem herbicidas ou qualquer insumo químico, a roçagem do terreno é fundamental para que ele não se torne uma “selva”, nas palavras do coordenador do projeto.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Não usamos nenhum tipo de agroquímico e, por esse motivo, as plantas companheiras e o mato crescem com muita frequência. Para operar esses equipamentos, temos os estudantes e envolvidos no projeto”, afirmou. Segundo o coordenador, independente da área de cada estudante, todos os envolvidos no projeto deverão, “em algum momento”, trabalhar em atividades na horta comunitária.





O grupo tem o objetivo de ajudar na conscientização da comunidade externa, integrando diferentes áreas do conhecimento, na promoção da agroecologia, da alimentação saudável e do consumo de alimentos frescos.





É composto por cerca de 20 estudantes e professores de Agronomia, Economia, Nutrição e Serviço Social. Além de Caldarelli, atuam na coordenação conjunta do projeto os professores Mauricio Ursi Ventura, do Departamento de Agronomia, do CCA, e Clisia Mara Carreira, do Departamento de Nutrição – CCS (Centro de Ciências da Saúde).

Continua depois da publicidade





Estruturar para expandir





Num primeiro momento, o grupo vai se concentrar em estruturar o projeto no território da UEL antes de ir a campo. Depois, com a instalação da horta – que terá três talhões e deve ocupar uma extensa área, próxima ao Laboratório de Alimentos -, pretende expandir as atividades, buscando parcerias com prefeituras e escolas.





Já começou a ser gestada, inclusive, a ideia de duas novas hortas comunitárias na cidade, uma no Jardim Itapoã e outra no Jardim Padovani. Com o estabelecimento das hortas, o grupo pretende iniciar visitas nas casas dos moradores, com os estudantes de Nutrição, assim como visitas em colégios e outros equipamentos públicos para incentivar a produção agroecológica e comentar sobre seus benefícios sociais.

Empresas e demais interessados em colaborar com doações podem entrar em contato com o professor Caldarelli pelo e-mail [email protected]. Confira a lista completa de insumos e equipamentos solicitados pelo projeto de extensão:





Mudas (diversas).





Sementes (diversas).





Roçadeira.





Tobata.





Rolo faca.





Enxadão (4 unidades).





Cavadeira (3 unidades).





Tesoura de poda (4 unidades).





Facão (3 unidades).





Serrinha para agricultura – corte – (4 unidades).