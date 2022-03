Projeto oferece cursos gratuitos de cinema com aulas virtuais

Com o objetivo de estimular a produção local com novas técnicas e referências estéticas para a consolidação do audiovisual na cidade, o projeto Oficinas Kinoarte está com inscrições abertas para mais uma edição. O primeiro curso disponível, com aulas virtuais e gratuitas, será de Produção no Cinema, com Fran Camilo. Os interessados devem se inscrever pelo site para participar dos encontros on-line de segunda (14) a quinta-feira (17), das 19h às 22h.

A próxima oficina, de Trilha Sonora, será realizada de 4 a 7 de abril e também está com inscrições abertas. As aulas serão ministradas por Erisla Pastore e Daniel Simitan.

Desde 2005, o projeto já promoveu cursos, oficinas e palestras com grandes nomes do cinema brasileiro. Dentre eles, Ruy Guerra, Walter Lima Jr, Marçal Aquino, Joel Pizzini, Andrea Tonacci, Kiko Goifman, Hilton Lacerda, Rodrigo Aragão, Luiz Adelmo e Murilo Hauser.





A edição 2022 das Oficinas Kinoarte busca democratizar os saberes e as experiências acumuladas por profissionais que são referência em suas respectivas funções, ajudando a desenvolver e a tornar mais diversificado o crescente setor audiovisual londrinense.





Este ano, as oito oficinas oferecidas darão enfoque à profissionalização nas seguintes áreas: produção cinematográfica, trilha sonora, assistência de direção, direção de curtas de baixo orçamento, montagem, animação 2D e crítica cinematográfica, além de uma oficina exclusiva sobre cinema negro. Todos os cursos serão realizados de forma on-line e com inscrição gratuita, de março até julho, totalizando quase 100 horas de carga horária. A estimativa é atender mais de 200 pessoas.

Segundo o coordenador de produção do projeto, Bruno Gehring, as aulas são destinadas a todos os interessados em audiovisual, sem necessidade de experiência prévia na área.





As oficinas deste primeiro semestre estendem as opções ofertadas durante o Festival Kinoarte, realizado em dezembro de 2021, com boa repercussão entre o público. “O que nos motivou em continuar com o projeto de oficinas foi que, na pandemia, acabamos fazendo no formato on-line cursos que sempre foram presenciais. E percebemos que o alcance foi muito grande, tivemos alunos de diversos estados diferentes e até uma oficineira de fora do país”, comentou Gehring.





Produção no Cinema – Estreando o projeto em 2022, nesta segunda-feira (14) começa a oficina de Produção no Cinema, que pretende tratar das dificuldades, descobertas e aprendizados para quem quer produzir cinema e não faz ideia de por onde começar. Passando por todas as fases de um projeto desde a ideia até a exibição, as aulas trarão exemplos de planilhas, orçamentos, cachês, contratos, direitos autorais, comercialização e todas as burocracias necessárias para fazer cinema no Brasil, tudo de forma aplicada na preparação de um projeto para inscrição em editais.





Quem ministra a oficina é a londrinense Fran Camilo, produtora, produtora executiva, diretora de produção cultural, jornalista e proprietária da Metafixa Produções. Com mais de dez longas metragens no currículo, atualmente produz a série “Caravelle 114”, com exibição prevista para 2023 no Canal Brasil. As inscrições podem ser feitas através do site kinoarte.org/oficinas.





Todos os alunos inscritos terão direito a um certificado on-line. O projeto é uma realização da Kinoarte (Instituto de Cinema de Londrina), com produção da Leste BR. Tem patrocínio da Secretaria Municipal da Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).