Projeto de escrita tem inscrições abertas para crianças de 7 a 12 anos

O projeto Meu Primeiro Livro, que tem o objetivo de ensinar crianças a criarem um livro do zero, está com inscrições abertas. Voltadas a crianças de 7 a 12 anos que morem ou estudem na zona sul de Londrina, as atividades incluem oficinas de Ilustração Infantil, Encadernação Manual e Literatura Infantil. As aulas são gratuitas e o projeto oferece, sem custos, todo o material necessário para a sua realização. É possível fazer as inscrições pelo site do Meu Primeiro Livro (clique aqui) ou pelo número de WhatsApp (43) 99972-6650, até o dia 18 de março.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Há 15 vagas disponíveis para cada oficina, e as atividades serão realizadas na Vila Cultural Adecom, na R. Ivone Freitas Lopes, 236, Conjunto Habitacional Saltinho. Após a conclusão da iniciativa, as crianças poderão levar para casa os livros que produzirem.

Continua depois da publicidade





A primeira oficina, de Literatura Infantil, será no dia 19 de março, com o professor Jorge Rosa. A segunda atividade, com foco na Ilustração Infantil, será ministrada pela professora Sarah Barbosa e está programada para 26 de março. Já a última aula será em 2 de abril, conduzida pelo professor Fabrício Mattos, e terá o tema de Encadernação Manual.





O Meu Primeiro Livro foi iniciado no mês de fevereiro, com três oficinas realizadas para as crianças da região norte, na Vila Flapt. No momento, as atividades contemplam a zona sul e, nos próximos meses, a iniciativa prevê a realização de oficinas para as crianças da região central, promovidas na Casa da Vila (R. Uruguai, 1656, Vila Brasil).





O projeto resultará na criação de um livro chamado “Continhos de Londrina”, incluindo três contos de autoras londrinenses – Sarah Barbosa, Paola Psibelsky e Isabela Cunha – que será ilustrado com os desenhos produzidos pelos pequenos londrinenses das diversas regiões da cidade. Após a publicação, o material será distribuído nas escolas, bibliotecas e vilas culturais de Londrina.



Continua depois da publicidade





Segundo a proponente da iniciativa, Sarah Barbosa, a primeira etapa do projeto foi surpreendente, sendo que nenhum dos inscritos faltou nos três primeiros sábados de sua realização. “Tivemos um retorno super positivo, com um feedback muito bom dos alunos e dos pais. No segundo dia de oficina, as crianças já chegaram animadas, mostrando e falando das coisas que fizeram durante a semana. Já na última oficina, que foi a de Encadernação Manual, elas puderam levar os materiais para casa, e diziam que iam fazer livros para suas mães e pais. Foi realmente muito bom”, destacou.





O projeto Meu Primeiro Livro conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).