Reajuste de bolsas da Fundação Araucária beneficia 354 pesquisadores da UEL

Um total de 354 pesquisadores serão beneficiados com o reajuste das bolsas de Pesquisa, Extensão e Inclusão da Fundação Araucária, segundo levantamento da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (ProPPG) da UEL. Os novos valores foram anunciados na última terça-feira (11) pelo governador Ratinho Junior, durante cerimônia realizada em Curitiba, com a participação dos reitores das sete universidades estaduais. Com a nova tabela, os valores das bolsas de doutorado passam de R$ 2.750 para R$ 3.100; de mestrado, de R$ 1.875 para R$ 2.100; e de iniciação científica, de R$ 500 para R$ 700. O reajuste equipara os valores do Paraná aos dos benefícios concedidos pelo Governo Federal, que recentemente tiveram reposição de 40%.





Segundo o Governo do Paraná, o novo valor entra em vigor a partir de maio, ou seja, deverá ser pago no início de junho. Os valores devem beneficiar mais de 4 mil bolsistas da Fundação Araucária. Para a reitora da UEL, Marta Favaro, é impossível que um estado seja inovador sem pesquisa; portanto, defende como primordial a destinação de cada vez mais recursos às Instituições de Ensino Superior. “O papel da universidade é fundamental porque temos condição de fortalecer essa rede de produção de conhecimento, pesquisa e tecnologia. Fomentando essa rede, fortalecemos a função social da universidade e atendemos de forma efetiva e inovadora toda a sociedade”, explicou.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Silvia Meletti, a revisão dos valores pagos aos bolsistas, tanto dos que recebem do Governo Federal quanto os da Fundação Araucária, era uma questão urgente. Ela lembra que no ano passado o governo do Paraná concedeu um reajuste de 25% aos bolsistas paranaenses, sendo que, neste ano, chegou aos valores que estão sendo pagos pelos beneficiários da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).





Segundo Silvia, este reajuste está ligado ao incremento que será destinado em 2023 para o Fundo Paraná, de fomento científico e tecnológico, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). A dotação orçamentária é de R$ 411,7 milhões, o que equivale a 2% da arrecadação do Estado. Os recursos serão aplicados em áreas prioritárias, estabelecidas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT Paraná), que também responde pela Política Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.





Diante disso, a expectativa é de que nos próximos meses sejam anunciados novos editais de fomento à pesquisa, resultado da maior destinação de recursos orçamentários para a SETI e demais integrantes do sistema de desenvolvimento de ciência e tecnologia. No ano passado, a Fundação Araucária concedeu um total de 4.296 bolsas, somando R$ 60 milhões. Referência no País, o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná é composto por 21 mil doutores e 23 mil mestres.