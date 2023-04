Pesquisa da UEL aponta os riscos da reprodução do pirarucu para a Região Sudeste

“Dentro de uma categoria em que a invasão biológica trabalha, ele já chegou e está estabelecido. Para se tornar uma espécie invasora é só mais um passo”, alerta o biólogo Mário Luís Orsi, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal (BAV/CCB) da UEL, sobre a introdução do pirarucu (Arapaima gigas) na Região Sudeste. Originária da bacia Amazônica, a espécie, a maior de água doce em todo o mundo, vem sendo capturada com cada vez mais frequência em trechos do rio Grande, entre as usinas hidrelétricas de Marimbondo e Água Vermelha, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, atraindo o interesse de pescadores. Por outro lado, o fenômeno do crescimento populacional do pirarucu na região pode trazer riscos ainda desconhecidos à saúde humana e resultar em impactos ambientais irreversíveis, como o desaparecimento de espécies nativas muito importantes econômica e ecologicamente.





“É um animal que está no topo da cadeia alimentar”, explica o professor. “Ele é um predador tanto de espreita, quanto de ataque. Então, imagine um animal com 110 kg e com uma boca deste tamanho, o quanto ele consegue comer”, avalia o professor.

Publicidade

Publicidade





Atuando nos laboratórios de Ecologia de Peixes e Invasões Biológicas (Lepib) e de Genética e Biologia Animal (Lagea) da UEL, onde está localizada uma estação experimental, Orsi mantém contato com o grupo de pesquisadores que vêm estudando in loco o impacto da presença da espécie. Este grupo é formado pela pesquisadora do Laboratório de Ictiologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de São José do Rio Preto, Lilian Casatti; pelo ecólogo e analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conversação de Peixes Continentais (Cepta), Rogério Machado; e pelos pesquisadores da Unesp de Ilha Solteira, Lidiane Franceschini e Igor Paiva Ramos, idealizadores do estudo. Também colaboram com as pesquisas o docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Jean Ricardo Simões Vitule e a docente do Departamento de Biologia Geral da UEL Fernanda Simões de Almeida, coordenadora do Lagea.





O objetivo do grupo é também monitorar e avaliar os possíveis riscos à população uma vez que os componentes parasitários presentes na espécie são pouco conhecidos. “Esse pirarucu que está se estabelecendo no rio Grande, por exemplo. Não temos ideia se o consumo dessa carne apresenta riscos. Há grande probabilidade de ter alguns riscos, inclusive parasitológicos. Há vários fatores envolvidos. Essa fauna parasitológica pode ter vindo da Amazônia e não ter correspondentes aqui nas regiões Sudeste e Sul. Então, o que isso pode ocasionar?”, questiona.

Publicidade