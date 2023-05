Rolândia: secretaria de Saúde abre processo seletivo para contratar médicos

A secretaria de Saúde de Rolândia informou, nesta segunda-feira (8), que vai abrir um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratar, por prazo determinado, médicos com especialidades em saúde da família (40h), psiquiatria (20h) e pediatria (20h).





Os salários oferecidos para os cargos de meio período são de R$ 10.324,69, acrescidos de 20% (R$ 2.064,94) de insalubridade. Já para a função de carga horária completa, a remuneração é de R$ 12.905,99, acrescida de R$ 2.581,20, também devido à insalubridade.

Para o especialista em saúde da família, há três vagas mais cadastro reserva. Para os especialistas em psiquiatria e pediatria, há uma vaga mais cadastro reserva para cada.





As inscrições do PSS poderão ser feitas a partir das 8h do dia 15 de maio, até as 24h do dia 21 de maio de 2023, no site da prefeitura. Para obter mais informações, confira o edital.





