Secretaria do Trabalho oferta curso de confeitaria básica em Londrina

O curso de técnicas de confeitaria básica, oferecido pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Renda) em parceria com o Senai, está com inscrições abertas com 15 vagas disponíveis. As aulas são gratuitas e é necessário ter no minínimo 14 anos e ensino fundamental incompleto para participar.





A qualificação terá duração de um mês, começando no dia 25 de março e indo até o dia 25 de abril, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, na sede do Senai (rua Belém, 844, Centro).



A pré-inscrição pode ser feita através do formulário online. Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição e, depois, chamados para assinar o termo de compromisso na SMTER ( rua Pernambuco, 162, Centro).





As aulas serão ministradas por um instrutor do Senai que vai ensinar a utilização correta de maquinários e equipamentos na confeitaria, avaliação de ingredientes, métodos de confeitar bolo, modo de preparo, elaboração de bolos, tortas, folhados e salgados, educação ambiental, normas de qualidade, entre outros aspectos.





De acordo com a gerente de qualificação e assessora administrativo-financeiro da SMTER, Miriam Miura, os cursos ofertados pela Secretaria são decorrentes de um processo de dispensa de contrato, tanto do Senai como do Senac.





“Esses cursos são oferecidos para toda população, em especial para os que estão desempregados, com certificação do sistema. São ótimos cursos que poderão qualificar os trabalhadores, inserindo ou reinserindo eles no mercado de trabalho, bem como ensiná-los a empreender. São várias oportunidades de qualificação em diversas áreas como beleza, gastronomia, informática, administrativa, hotelaria e outras”, explicou.