Segunda edição do Geek Day chega a Londrina nesse final de semana

Entre os destaques desta edição está a presença especial de Manolo Rey, renomado ator, diretor e dublador, conhecido por emprestar sua voz marcante a uma série de personagens icônicos do cinema e da televisão brasileira. Entre eles, estão o Homem-Aranha, Will Smith em 'Um Maluco no Pedaço', Marty McFly em 'De Volta Para o Futuro', Sonic, Robin em 'Os Jovens Titãs em Ação', além de Howard Wolowitz na aclamada série 'Big Bang: A Teoria', entre outros.

O Geek Day acontecerá no terceiro andar do Royal Plaza Shopping, situado na Rua Mato Grosso, 310, no Centro de Londrina. As atividades terão início às 12h no sábado e das 11h no domingo, estendendo-se até as 21h e 18h, respectivamente.