Segunda fase do vestibular da UEL inicia neste domingo em Londrina

Agentes de segurança da UEL farão a orientação do tráfego nas vias internas. Conforme acordo estabelecido com a Prefeitura de Londrina e comando das polícias, as áreas externas ao campus deverão receber o acompanhamento de agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e das polícias Rodoviária (PRE) e Militar (PM).

As provas terão início pontualmente às 14h, em 235 salas distribuídas nos oito centros de ensino do campus universitário – CCB, CCE, CTU, CCA, CCH, Cesa, Ceca e Cefe. Diferente da primeira etapa, essa fase será realizada exclusivamente em Londrina. A recomendação da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) é para que os candidatos antecipem a chegada ao campus com pelo menos uma hora de antecedência do início das provas. As salas serão abertas a partir das 13h20.

Os 7.075 candidatos aprovados na 1ª fase do Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciam neste domingo (26) a 2ª etapa do processo com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa (20 questões objetivas); Língua Estrangeira (10 questões objetivas) e Redação (até quatro produções textuais).

A primeira convocação do Vestibular será divulgada em 16 de janeiro de 2024. São ofertadas 3.130 vagas, sendo 2.541 por meio do vestibular e outras 589 via Sisu (Sistema de Seleção Unificado).

SEGUNDA E TERÇA







Na segunda-feira (27), os candidatos realizam a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, composta de 12 questões discursivas sobre o conteúdo de três disciplinas elencadas pelos colegiados de cada curso. As disciplinas de cada graduação constam do Manual do Candidato, disponível no portal da Cops. No caso do mais recente curso da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a prova do segundo dia será composta das disciplinas de Física, Matemática e Língua Portuguesa, de acordo com Resolução do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão).





Na terça (28) será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. As provas serão realizadas no período da manhã e da tarde, no Cesa e no CTU, no Campus da UEL.

