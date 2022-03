Senai abre vagas para diversas modalidades de cursos com certificado

Estão abertas as inscrições para 20 opções de formações oferecidas pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) com aulas totalmente virtuais e certificado de conclusão. Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição.

Os cursos são voltados para a formação das áreas centrais do mercado de trabalho. Os cursos gratuitos do Senai EAD são de curta duração, com carga horária de 21 horas. Com vagas ilimitadas, a participação é aberta para todos os interessados com idade mínima de 14 anos.

É importante destacar que os alunos inscritos devem concluir o curso em até 21 dias após seu cadastro para terem direito ao certificado. Entre as oportunidades disponíveis, estão: Curso Economia Circular em Espanhol, curso Economia Circular em Português, desvendando a Blockchain, desvendando a Indústria 4.0, desvendando o 5g, empreender Senai, veículos Elétricos e Híbridos.





Além dos cursos gratuitos EAD do Senai, também são ofertadas as chamadas competências transversais, que são habilidades profissionais necessárias de serem aplicadas na prática. Dentre as oportunidades disponíveis estão: consumo Consciente de Energia, Educação Ambiental, Finanças Pessoais, Logística de Programação, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Propriedade Intelectual e Segurança no Trabalho.





Qual a importância dos cursos gratuitos?

A oferta de cursos gratuitos está em constante crescimento no Brasil, transformando o cenário econômico especialmente durante a pandemia de Covid-19. A procura maior é pelas formações no EAD (ensino a distância), que oferece a oportunidade de obter qualificação profissional em uma modalidade de ensino mais flexível e econômica. Com os cursos EAD, é possível escolher os dias e horários mais adequados para se dedicar aos estudos.





Estude com bolsas de estudo EAD





