Senai disponibiliza 185 vagas gratuitas para cursos técnicos em Londrina e região

Os cursos técnicos com vagas gratuitas para a região Norte contemplam as áreas de Administração; Vestuário; e Segurança do Trabalho.

Para confirmar a inscrição, é importante que o candidato cumpra os critérios estabelecidos no Edital de vagas. A aprovação dos candidatos será realizada considerando a seleção e classificação obtida pela ordem de inscrição válida (data e horário) no curso escolhido, conforme disponibilidade de vagas e análise dos documentos pessoais do candidato, anexo no link da inscrição.

As inscrições podem ser feitas de 4 a 10 de julho no site sistemafiep.org.br/gratuidade e as aulas, que variam entre presencial e semipresencial, iniciam em 1º de agosto.

A partir de 4 de julho o Senai Paraná abre inscrições para vagas gratuitas em cursos técnicos. Para a região Norte são 185 vagas organizadas entre as unidades do Senai nos municípios de Londrina, Apucarana e Arapongas.

Nivelamento

Algumas unidades ofertarão cursos de nivelamento gratuitos nas áreas de Língua Portuguesa, Informática e Matemática básica, em datas anteriores ao início das aulas dos cursos técnicos. O nivelamento é obrigatório e a inscrição deve ser feita na data da assinatura do contrato educacional do curso técnico escolhido.

Mapa do trabalho





Segundo dados do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, da CNI, para identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a formação profissional de base industrial no país, até 2025 o Paraná precisará qualificar 833,5 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 163,9 mil em formação inicial – para repor inativos e preencher novas vagas – e 669,6 mil em formação continuada, para trabalhadores que devem se atualizar.





“De acordo com o levantamento, a demanda por profissionais com formação de nível técnico no estado corresponde a mais de 120 mil pessoas, devendo apresentar-se como uma tendência de necessidade e crescimento para os próximos ano, principalmente em áreas como planejamento e controle de produção; desenvolvimento de sistemas e aplicações; linha de montagem de veículos automotores; e eletrônica”, diz Juliana Maia, coordenadora de educação e negócios do Sistema Fiep.





“Nesse sentido, caminhando ao encontro dos apontamentos levantados pelo Observatório Nacional da Indústria é que o Senai Paraná lançou esse primeiro pacote de vagas gratuitas para Cursos Técnicos. Eles estão diretamente relacionados a essa tendência de mercado e, para quem buscar se dedicar com excelência, certamente a colocação no setor industrial aparecerá rapidamente.” (Com informações do Senai)

SERVIÇO:





Vagas gratuitas – Cursos Técnicos do Senai Paraná - Região Norte

Unidades participantes: Londrina, Apucarana e Arapongas

Total de vagas: 185

Inscrições até: 10/07/2022 em sistemafiep.org.br/gratuidade

Início das aulas: 01/08/2022

Áreas dos cursos: Administração; Vestuário; e Segurança do Trabalho.

Dúvidas e informações podem ser esclarecidas por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones WhatsApp (41) 3271-9090 e (41) 3271-9138.