Site de divulgação científica da UEM dedica edições do mês de março às mulheres

A divulgação científica é um conjunto de ações que se propõe a divulgar os conhecimentos produzidos pela ciência, utilizando as mais diferentes estratégias, de uma maneira acessível ao público leigo. A proposta do C² é produzir material multimídia e organizar discussões e debates sobre os mais diferentes assuntos que mobilizam a sociedade.

O Conexão Ciência é um site que busca promover a divulgação científica na UEM (Universidade Estadual de Maringá), criado a partir de uma parceria da PEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) com a Seti (Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). A plataforma retornou ao ar em janeiro, com novo layout, depois de sete meses de reportagens veiculadas, em 2021.

Mês de março





No mês da mulher, quinze pesquisadoras que atuam na UEM foram escolhidas para falarem das carreiras e da atuação de cada uma no período de pandemia. Março foi o mês escolhido por se comemorar, no dia 8, o Dia da Mulher.

Continua depois da publicidade





"Essa é uma forma que encontramos de falar da mulher cientista e da mulher que, como bilhões de outras pelo mundo, precisa bater muito na mesa para vencer o preconceito e a discriminação de gênero", disse a pró-reitora de Extensão e Cultura da UEM e coordenadora-geral do C², Débora de Mello Gonçales Sant' Ana.





A equipe do C² decidiu não divulgar os nomes com antecedência para criar expectativa nos leitores. Os textos compõem a série "Ciência - Substantivo Feminino" e foram escritos por jornalistas que fazem parte o rol de bolsistas da PEC.





Além disso, um grupo de estagiárias da Pró-Reitoria, alunas do curso de Comunicação e Multimeios, produziram podcasts. Essa série de material sonoro que traz a voz das mulheres cientistas e servidoras da UEM ganhou o nome de Donas da Ciência.





"A ideia é que esses primeiros podcasts sejam o embrião de uma série enorme, quase infinita, de mulheres que fazem ciência não só na UEM como em todas as universidades públicas do Paraná”, afirma a coordenadora-executiva do projeto, jornalista e assessora de Divulgação Científica da PEC, Ana Paula Machado Velho. “Porque esse é o objetivo do C², ser uma plataforma de divulgação científica que dê visibilidade às pesquisas e às tecnologias desenvolvidas no nosso Estado, por meio da atuação das nossas universidades e com recursos aplicados pelos governos estadual e federal".





Já a arte da home da plataforma foi pensada pela equipe de ilustradores do C² e bolsistas que fazem parte do curso de Design da UEM, localizado no câmpus de Cianorte, sob a supervisão do professor de Comunicação e Multimeios, Tiago Lucena. A edição "Ciência - Substantivo Feminino" já está no ar.