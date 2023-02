Startup da Unicamp tem cursos gratuitos sobre preparação de currículo e gestão do tempo

Em fevereiro, a FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), disponibiliza quatro novos cursos on-line e gratuitos: Como preparar um bom currículo; Gestão do tempo; Introdução ao Supply Chain; e Essencial Manutenção.

"As capacitações promovem acesso às oportunidades de aprendizado, além de desenvolverem novas habilidades, aumentando a competitividade de mercado e as chances de conquistar um emprego de qualidade ou se desenvolver na carreira. Também são importantes para melhorar a vida pessoal e profissional, já que envolvem hard e soft skills", situa Virgilio Marques dos Santos, CEO da FM2S e doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp.

Todos os cursos trazem conceitos sólidos e exemplos práticos, com casos reais de como aplicar a teoria no dia a dia e no ambiente de trabalho. Os professores são formados por instituições como Unicamp e USP (Universidade de São Paulo).

Segundo o CEO, "nosso intuito, ao disponibilizar todos esses cursos gratuitos, é possibilitar inclusão e acesso ao conhecimento a todas as pessoas interessadas, pois acreditamos que ele seja a mola propulsora para o desenvolvimento do país".

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. É possível se inscrever em quantos cursos desejar. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso.