Termina nesta terça prazo de inscrições para Vestibular da UEPG

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) encerra, nesta terça-feira (8), as inscrições para o Vestibular 2022. As provas acontecem em 11 de dezembro, durante todo o dia (manhã e tarde), com intervalo mínimo de duas horas entre uma prova e outra. A divulgação dos aprovados está prevista para 22 de dezembro.





São 1.495 vagas, distribuídas em 39 cursos da graduação presenciais. Os candidatos aprovados irão ingressar no ano letivo de 2023. A prova será aplicada em 13 cidades: Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Umuarama.

As provas vocacionadas acontecem pela manhã, com abertura dos portões de acesso às 8h, fechamento às 8h30 e início das provas às 8h45. Pela tarde, acontece a prova de conhecimentos gerais e redação – os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h, com início das provas às 14h15. As inscrições, com taxa de R$ 184, devem ser feitas exclusivamente no site.





A instituição aprovou, em agosto, a nova política de cotas para alunos que ingressarem na instituição por meio de Vestibular e PSS (Processo Seletivo Seriado). A partir deste ano, as vagas serão divididas em 5% para candidatos com deficiência; 5% para candidatos que se autodeclarem negros; 10% para candidatos que se autodeclarem negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino; 40% aos candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino; e 40% destinadas à concorrência universal.