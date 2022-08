UEL abre chamamento público para professores de língua e cultura japonesa

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio do NECJ (Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa) e a Diretoria de Material da Proaf (Pró-Reitoria de Administração e Finanças), divulga a abertura de inscrições de chamamento público de professores de língua e cultura japonesa. As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro, com prazo de 15 dias para entrega de documentação e credenciamento.

Os documentos devem ser protocolados pessoalmente em envelope fechado, no prédio do NECJ, no Campus Universitário, ou remetidos via correio por Sedex com AR (Aviso de Recebimento). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Segundo o Edital Proaf/DM n° 01/2019, o objetivo é o credenciamento de profissionais autônomos para constituição de um banco nominal de instrutores para executarem atividades de ensino no NECJ.



Critérios



Podem participar do chamamento profissionais que comprovem deter a qualificação técnica específica para o idioma de Japonês e experiência como professor de língua japonesa, por período de, no mínimo, dois anos.

A remuneração é de R$ 37,37 por hora/aula. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado até 60 meses. Todas as especificações estão no edital do chamamento.



Resultado