UEL abre inscrições de programas de mestrado e doutorado

Quarenta e um programas de mestrado e doutorado estão com inscrições abertas a partir desta terça-feira (20). A seleção de estudantes para o ingresso no primeiro semestre de 2023 permanece, para a ampla maioria dos programas de pós-graduação, abertas até o dia 11 de novembro. Para se inscrever, contudo, os candidatos devem se atentar às informações contidas nos editais específicos, publicados nos portais de cada programa. O valor da inscrição é de R$ 162,00.





Os processos seletivos ocorrerão por meio de quatro modalidades de vagas: I ampla concorrência; II reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas); III suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas e suplementares; e IV suplementares para PcDs (Pessoas com Deficiência).



As inscrições vão ser feitas exclusivamente no portal da ProPPG, sendo efetivadas após a entrega/encaminhamento dos documentos e o recolhimento do preço público de inscrição.





A diretora de ProPPG (Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), Mariana Andrade, ressalta que os candidatos devem se atentar às informações para não perderem o prazo de inscrição e evitarem possíveis erros no envio ou entrega dos documentos. “É importante que os candidatos leiam bem, com bastante cuidado, porque cada edital tem características específicas, com as datas das provas, a quantidade de fases e como será a análise do currículo. É fundamental também que eles se atentem a todos os documentos que o edital está solicitando para evitar desclassificação no processo, que pode ocorrer independente do pagamento da taxa”, alerta.







De acordo com a diretora, estão sendo ofertadas, neste ano, 47 vagas para o Mestrado Profissional, 687 para Mestrado acadêmico e 408 para Doutorado. Ao mesmo tempo, os programas poderão contar com um número maior de bolsas de estudo, conforme deliberação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), devido ao bom desempenho na avalição do órgão federal. “Temos 16 programas de pós-graduação que subiram de nota na avaliação da Capes, sendo dois para o nível de excelência (notas seis e sete). Agora temos cinco programas em nível de excelência. Também aumentamos o número de programas com nota cinco e quatro, um aumento bem significativo”, comemora.





Os candidatos irão encontrar nos editais informações referentes ao número de vagas e critérios de seleção, sendo importante a conferência dos pré-requisitos exigidos antes do pagamento da taxa de inscrição, uma vez que não há a devolução do valor. Já o resultado será divulgado pelos programas de pós-graduação em seus respectivos sites observando a ordem classificatória e o número de vagas.