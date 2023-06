UEL abre inscrições para isenção ou desconto para o Vestibular 2024

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu, nesta segunda-feira (5), o prazo para candidatos que utilizam o Número de Identificação Social (NIS) requererem a isenção ou desconto da taxa de inscrição do Vestibular 2024. Segundo a Instrução de Serviço Conjunta SEBEC/COPS/PROAF nº001/2023, há duas modalidades de inscrições: pelo NIS, do Cadastro Único (Cadúnico), e pelo processo de análise socioeconômica do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec).

De acordo com o documento, estão aptos a pedir isenção ou desconto candidatos que tenham cursado do 5º e 6º ano ao 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo na rede pública de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou sejam bolsistas integrais da rede privada de ensino. Publicidade Publicidade



NIS

Na primeira modalidade, podem se inscrever candidatos que tenham o NIS atualizado. Para requerer a isenção, o candidato deve preencher o Requimento de Isenção do Cadúnico, disponível no site da Cops. O processo, efetuado pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), Sebec e Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros (Proaf), recebe inscrições até às 17h do dia 30 de junho. O edital final deve ser divulgado no dia 10 de julho.



ANÁLISE SOCIOECONÔMICA





Já na segunda modalidade, os candidatos que não possuem NIS e passarão pela análise socioeconômica do Sebec podem se inscrever entre às 8h do dia 19 de junho e às 17h do dia 14 de julho, mediante preenchimento de um formulário eletrônico, no site da Cops. Os candidatos devem enviar os documentos necessários, em formato PDF, JPEG e PNG, até às 17h do dia 14 de julho. O edital final deve ser divulgado em 18 de agosto.

Inscrições para o Enem começam nesta segunda As inscrições para o Enem 2023 começam nesta segunda-feira (5).