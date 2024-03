UEL apresenta Ensino, Extensão, Inovação e serviços na ExpoLondrina 2024; veja a programação

Mais de 15 unidades expositivas relacionados às áreas de Saúde, Agronegócio e Meio Ambiente serão apresentados na Via Rural Smart Farm, durante a ExpoLondrina 2024, que será realizada de 5 a 14 de abril, no Parque Governador Ney Braga, em Londrina. O objetivo é fortalecer a interação da comunidade acadêmica com o público visitante que poderá ter acesso a informações sobre temas curiosos como nanopesticidas na agricultura, controle biológico para dengue e espécies de insetos benéficos para a produção agrícola, além da megaestrutura de pesquisa utilizada no desenvolvimento de tecnologias para a cadeia do leite e em estudos de toxoplasmose.





Segundo a pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex), professora Zilda Andrade, além dos projetos acadêmicos, estudantes participarão por meio das empresas juniores Consoagro (Agronomia), VetJr (Medicina Veterinária), Bioma (Ciências Biológicas) e Monsec (Secretariado Executivo). A participação da UEL na Via Rural Smart Farm ocorre em parceria com Governo do Estado, via IDR-Paraná, Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.

A pró-reitora destaca que a participação da Universidade em mais esta edição da feria agropecuária é fundamental para reforçar laços estabelecidos com o produtor rural da região, além do grande público que visita a Via Rural. Na última edição, foram registrados mais de 470 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios. A Via Rural Smart Agro é um espaço permanente localizado no interior do parque que contém 11 mil m² de área, onde o público pode ver de perto o que os órgãos públicos realizam em extensão e pesquisa.





“Consideramos ainda uma oportunidade de receber a demanda da comunidade vinculada ao agronegócio, do pequeno ao grande produtor”, comenta Zilda Andrade. Ela destaca, ainda, o importante trabalho realizado pelos estudantes, que se envolvem desde o planejamento, montagem e atendimento nos estandes que apresentam projetos acadêmicos e as atividades oferecidas pelas empresas juniores.

“Essa relação traz benefícios para todos, e demonstra como a Universidade pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social. É uma vivência importante para o amadurecimento, conciliando teoria e prática profissional”, afirma Zilda Andrade, pró-reitora de Extensão (Proex).





Ela lembra que a partir deste ano existe a exigência da creditação da extensão, que prevê incorporar atividades extensionistas às matrizes curriculares dos cursos de graduação. Com isso, é necessário assegurar no mínimo10% do total de créditos curriculares da graduação em programas e projetos de extensão universitária.

