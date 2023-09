UEL: Capes autoriza dois novos doutorados em Bionergia e Psicologia

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) obteve a aprovação de mais dois cursos de doutorado, em Psicologia e em Bioenergia, na última reunião do colegiado do Conselho Técnico-Científico de Ensino Superior da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que ocorreu de 14 a 18 de agosto, em Brasília.





Com essa aprovação, a UEL vai passar a contar com 35 doutorados e 47 mestrados ligados a 49 programas de pós-graduação. Do total, cinco são considerados de excelência, segundo avaliação da Capes, ou seja, com notas 6 ou 7.

O doutorado em Bioenergia vai atuará por meio de rede com outras cinco instituições do Paraná – UFPR (Universidade Federal do Paraná) e as estaduais de Maringá (UEM), Centro-Oeste (Unicentro), Oeste do Paraná (Unioeste) e Ponta Grossa (UEPG).





Já o de Psicologia será ofertado pelo Programa de Pós-Graduação do curso, criado há sete anos. Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEL, professora Sílvia Meletti, a aprovação dos novos cursos demonstra a qualidade existente nos dois programas, avaliados com nota 4 pela Capes.

Meletti destaca que, além da excelência do corpo de pesquisadores que precisa comprovar produção acadêmica e experiência em orientação, pesou a infraestrutura existente na UEL, como laboratórios, bibliotecas e a Clínica Psicológica.





No ano passado, a Capes divulgou a avaliação dos programas de pós-graduação de todo o país. Naquele documento, a UEL chegou ao patamar de excelência com cinco programas notas 6 e 7. Nesta avaliação, 16 cursos aumentaram suas notas e 32 mantiveram o conceito.

Bioenergia





O doutorado em Bioenergia deverá iniciar com aproximadamente 20 vagas. A coordenação do programa aguarda os trâmites do MEC (Ministério da Educação), como publicação no Diário Oficial da União, para implantar o curso. O programa terá área de concentração em Bioenergia, com duas linhas de pesquisa, em Biocombustíveis e em Energias Renováveis. O curso terá função estratégica, dado à necessidade de formação de recursos humanos nesta área. Atualmente, existem somente outros dois programas em Bioenergia na base da Capes, um com foco na produção agro energética e outro em bioetanol.





Psicologia





O Programa de Pós-graduação em Psicologia buscou abarcar, desde a criação, a diversidade da produção acadêmica, o que justificou a definição de sua área de concentração em Psicologia. Atualmente são oferecidas duas linhas de pesquisa que englobam a diversidade da formação e produção científica: Avaliação Psicológica, que aborda as questões do diagnóstico, construção de instrumentos psicológicos, o estudo do processo de adoecimento psíquico no campo da saúde e no trabalho em equipe multidisciplinar; e Processos Clínicos, caracterizada pela investigação no campo da avaliação psicológica e do desenvolvimento intersubjetivo no âmbito da psicologia clínica com ênfase em psicanálise.