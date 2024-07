UEL divulga a cartilha 'Mais Meninas, Mais Mulheres na Ciência'; confira algumas recomendações

Está disponível para download a cartilha “Mais Meninas, Mais Mulheres na Ciência” , cujo objetivo é promover uma reflexão com vistas para o crescimento da representatividade feminina nos espaços de pesquisa.







Além de promover a discussão, o documento da UEL (Universidade Estadual de Londrina) apresenta os resultados de uma ação desenvolvida pelo Projeto Safety , do Departamento de Saúde Coletiva (CCS), em conjunto com o Gabinete da Reitoria e as Prograd (pró-reitorias de Graduação), Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG), Extensão, Cultura e Sociedade (Proex) e Planejamento (Proplan).

Construído coletivamente por um grupo de pesquisadoras da UEL, o documento aborda questões que perpassam valores sociais, especialmente no que diz respeito aos papéis pré-determinados historicamente na sociedade brasileira. O resultado é uma estrutura menos favorável às mulheres para o desenvolvimento de uma carreira acadêmica, conforme sugerem dados trazidos na cartilha.





Além de trazer os dados e os resultados das dinâmicas de trabalho colocadas em prática durante a oficina, o documento traz recomendações que servem como estratégia para o aumento da representatividade feminina.





Este movimento, apontam as pesquisadores, deve ter início já no ensino básico por meio de estratégias de aproximação dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio de ações e projetos desenvolvidos nas universidades.

Entre as recomendações, destacam-se a elaboração e execução de editais que concedam bolsas e auxílio financeiro específicos para mulheres; a promoção de ações que estimulem a aproximação de meninas desde a educação básica à universidade; e a ampliação da divulgação de conhecimentos relacionados aos direitos das mulheres.