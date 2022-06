UEL divulga lista de aprovados nas vagas remanescentes do Vestibular 2022

A Coordenadora de Processos Seletivos (Cops) divulgou nesta segunda-feira (27), o nome dos aprovados na 1ª seleção para as vagas remanescentes do Vestibular 2022 da UEL. Foram 249 convocados em 27 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. A lista completa pode ser conferida no site da Cops.

Neste ano, a universidades disponibilizou 391 vagas remanescentes em 27 cursos, disputadas por 569 inscritos. Puderam se inscrever os candidatos que fizeram o Enem 2021 e atingiram pelo menos 400 pontos na média das cinco provas, incluindo a redação, sem zerar nenhuma delas.

Os aprovados nesta 1ª seleção deverão fazer a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação, incluindo os documentos pessoais e acadêmicos exigidos. O prazo termina em 30 de junho, às 23h59.





Conforme o calendário das vagas remanescentes estão previstas ainda mais duas convocações. Todo o processo das vagas remanescentes deve ser acompanhado no site da Cops.





2ª seleção:

Resultado: 4 de julho, às 12h





Pré-matrícula: 4 de julho, às 14h, até 7 de julho, às 23h59





3ª convocação:





Resultado: 11 de julho, às 12h





Pré-matrícula: 11 de julho, às 14h, até 13 de julho, às 23h59