UEL divulga lista dos 89 aprovados na convocação das vagas remanescentes

O processo teve início em junho deste ano e selecionou candidatos a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. Os aprovados nesta segunda (15) estavam na lista de classificados das vagas remanescentes, 1ª seleção.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) divulga, nesta segunda-feira (15), às 12h, a 1ª convocação extraordinária das vagas remanescentes (1ª seleção) do Vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Foram convocados 89 candidatos em 12 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. A lista de aprovados pode ser conferida no site da Cops .

Matrículas





O prazo de matrícula começa às 14h desta segunda (15) e segue até domingo (21), no Portal do Estudante de Graduação. Os aprovados devem fazer upload no sistema dos documentos pessoais e acadêmicos, em formato PDF ou JPG.





Depois disso, devem acompanhar a atualização do Portal do Estudante pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Serão três possibilidades de mensagem enviadas: matrícula confirmada, pendente ou cancelada. Caso haja pendência, os candidatos devem entrar em contato com a Prograd. Após o status confirmado, os estudantes poderão comparecer às aulas.

