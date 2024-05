UEL divulga valor da inscrição para Vestibular 2025 e número de vagas ofertadas

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tornou públicas, na tarde desta sexta-feira (24), definições importantes relacionadas ao Vestibular UEL 2025 envolvendo as normas do processo seletivo, o número de vagas ofertadas e o preço público da inscrição.





Conforme a Resolução Cepe nº 026/2024, aprovada em reunião do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) na última quinta (23), serão ofertadas 2.544 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. Constam ainda no documento as diversas regras para o processo seletivo, como o número de vagas para cada curso e as três disciplinas cobradas na Prova de Conhecimentos Específicos, sendo a de Sociologia obrigatória para todos os cursos, incluindo o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (IA). O Manual do Candidato 2024, que contém o conteúdo programático do concurso, será divulgado até o dia 1º de julho, segundo a Cops.

Já nesta quarta (22), o CA (Conselho de Administração) da UEL definiu o preço público da inscrição do Vestibular UEL 2025. Para a edição deste ano, o preço público fixado foi de R$ 181,00. A Resolução CA nº022/2024 foi publicada no site da Cops.





Segundo a coordenadora de Processos Seletivos da UEL, Sandra Garcia, o reajuste foi necessário em decorrência dos custos estimados para a realização do Vestibular. Nesse sentido, diz Sandra, o Conselho de Administração da UEL levou em consideração o índice inflacionário dos preços do último ano, acumulado em 3,14%, elevando o valor em cinco reais em comparação com a edição anterior, R$ 176,00. Entretanto, o valor ainda acompanha a média adotada por IES (Instituições de Ensino Superior) do Paraná e de outros estados.

Outra novidade, conforme a resolução do Cepe, é que para os cursos com concorrência igual ou menor a um candidato por vaga a prova passa a ser classificatória, ou seja, desde que o candidato não tenha nota final zero, ele será classificado no Processo Seletivo Vestibular 2025.