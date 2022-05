UEL e Justiça Eleitoral convidam estudantes para atuarem como mesários nas eleições

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio do projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, convida os estudantes de ensino euperior para atuarem no programa Mesário Voluntário nas Eleições 2022. Com o lema “Unir para inovar, reinventar e formar”, o projeto incentiva uma união entre o poder público e as instituições, visando, de maneira democrática, a educação para a cidadania.

Aos alunos que se voluntariarem para trabalhar no primeiro ou nos dois turnos das eleições, serão oferecidas 30 e 60 horas extracurriculares, respectivamente. A participação dos estudantes será precedida de treinamento presencial e/ou virtual fornecido pela Justiça Eleitoral. Entre as funções de mesário, o voluntário deve ficar na Seção Eleitoral durante toda a votação, receber o eleitor e colher assinaturas no caderno de votação.

