UEL e UEM são destaques em ranking internacional focado em excelência da pesquisa

As universidades estaduais de Londrina (UEL) e Maringá (UEM) estão mais uma vez na lista global das 2.000 melhores instituições de ensino superior, segundo o Center for World University Rankings (CWUR). A UEL figura como a 38ª melhor do Brasil e 67ª melhor da América Latina. No global, a instituição aparece na posição 1.495.





Para o diretor de Pesquisa da UEL, Eduardo José de Almeida Araújo, é importante publicar a produção acadêmica em periódicos científicos qualificados. “Nossa política de pesquisa de pós-graduação tem incentivado a produção científica voltada para as revistas mais citadas pelos pesquisadores, o que acaba refletindo no resultado desses rankings, que consideram artigos desses periódicos”, afirma.

Na edição de 2024, a UEM subiu duas posições nas classificações nacional e global, e agora é considerada a 33ª universidade mais bem avaliada do Brasil. No ano passado a instituição ocupava a posição 35 nesse estrato. A UEM está classificada como 54ª da América Latina e 1.306ª do ranking geral.





Ao todo, foram avaliadas 54 instituições brasileiras, entre universidades e centros de pesquisas, em critérios como a qualidade da educação (25%) e do corpo docente (10%), a empregabilidade dos profissionais formados (25%) e o desempenho da pesquisa científica (40%). Foram analisadas 20.966 instituições de ensino superior de todos os continentes.





Ainda segundo a metodologia adotada pelo CWUR, o quesito qualidade da pesquisa, principal foco do ranking, engloba número total de artigos científicos, publicações em periódicos de primeira linha, publicação em periódicos de alta influência e citações de artigos com elevado número de citações.