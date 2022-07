UEL estuda ofertar curso de AI e atender demanda nacional

A notícia de que a UEL (Universidade Estadual de Londrina) estuda implementar o curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial joga holofotes sobre a urgência de se formar profissionais nessas áreas para atender um mercado de trabalho emergente.

Representantes de entidades na área de tecnologia em Londrina conversaram com a FOLHA sobre a necessidade e a importância deste curso passar a ser ofertado na instituição londrinense.





Para Lucio Kamiji, membro do APL (Arranjo Produtivo Local) de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), no Fórum Desenvolve Londrina, as iniciativas na área de educação, tanto para ensino profissionalizante quanto de graduação e pós-graduação, são muito importantes em função da ausência de mão de obra.





“Até 2025, o mercado deverá movimentar nessas duas áreas (Ciência de Dados e Inteligência Artificial) cerca de R$ 150 bilhões. Só o setor de análise de dados deverá crescer em torno de 12% ao ano até 2025 e a de Inteligência Artificial vai crescer 18% ao ano”, diz, citando os dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais).

A entidade aponta ainda que, até 2025, novos 797 mil empregos serão gerados na área de TIC, demandando uma média de 159 mil profissionais por ano.





