UEL: Estudantes promovem feira de estágio na terça-feira

Os estudantes do segundo ano do curso noturno de Relações Públicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promovem, no dia 25 de maio, a Feira Estagiando - “Abrindo portas para o futuro”.

O evento acontecerá das 10h às 21h30 no campus, em frente à praça do RU (Restaurante Universitário).

Três agências de estágio e emprego, que atuam em Londrina e outras regiões, estarão presentes para esclarecer dúvidas e orientar os alunos sobre os processos seletivos.





O estudante Fabiano Godoi Rodrigues explica que a feira é resultado de um trabalho de conclusão da disciplina de Eventos Estratégicos em Relações Públicas, com a supervisão da professora Dra. Marlene Royer.





