HU: Vivian Feijó é reeleita superintendente de Londrina

A eleição para a nova diretoria do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) ocorreu na quinta-feira (19). A chapa eleita para o mandato entre 11 de junho de 2022 e 10 de junho de 2026 foi a “reHUunidos: consolidando ações para o cuidado de excelência”, composta por Vivian Biazon El Reda Feijó (Diretoria Superintendente), Alcindo Cerci Neto (Diretoria Clínica), lara Aparecida de Oliveira Secco (Diretoria de Enfermagem) e, Daiane Vieira Cardoso (Diretoria Administrativa).

Dos 318 docentes aptos a votarem, 215 registraram seus votos, tendo 32,39% de abstenção. Dos votos registrados, 12 foram brancos; 23 foram nulos; e 180 foram para a chapa 1, ou seja, 83,72%.

Dos 1.499 alunos aptos a votarem, 215 registraram seus votos, tendo 85,66% de abstenção. Dos votos registrados, 9 foram brancos; 105 foram nulos; e 101 foram para a chapa 1, ou seja, 46,98%.





Dos 1.340 técnicos aptos a votarem, 510 registraram seus votos, tendo 61,94% de abstenção. Dos votos registrados, 46 foram brancos; 76 foram nulos; e 388 foram para a chapa 1, ou seja, 76,08%.





Ao total, dos 29,78% da comunidade que participaram da votação para a nova diretoria do Hospital Universitário, 71,17% registraram seus votos para a chapa 1 (reHUnidos).

A cerimônia de posse da nova diretoria do HU acontece no dia 10 de junho no Gabinete do Reitor.