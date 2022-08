UEL: Manual do Candidato do Vestibular 2023 é disponibilizado na versão online

A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL (Cops) disponibiliza aos estudantes o Manual do Candidato do Vestibular 2023, exclusivamente na versão online. O material traz todas as informações do processo de seleção, que abre inscrições dia 25 de agosto, por meio do site da Cops.





Com 87 páginas, os candidatos podem encontrar de forma didática e fácil, desde o quadro de vagas até o funcionamento do Sistema de Cotas, programa das disciplinas, aplicação das provas, classificação, convocações, matrículas e ainda as resoluções que estabelecem as regras do Vestibular.

De acordo com a coordenadora da Cops, Sandra Garcia, a recomendação é para que os candidatos leiam atentamente o documento para que possam ter uma dimensão exata do sistema de prova e sua aplicação. Ela recorda que o Vestibular volta a ser duas fases, após duas edições em formato extraordinário devido à pandemia de Covid-19. Por isso, há mais informações para serem observadas sobre o processo seletivo.





Pelo Vestibular, a UEL oferece 2.541 vagas em 52 cursos de graduação. Outras 559 vagas serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.100 vagas para ingresso no próximo ano.



