UEL oferece 17 cursos de pós-graduação para o segundo semestre de 2022

A ProPPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para 17 cursos de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu). As aulas têm início no segundo semestre de 2022, a partir do mês de agosto. As inscrições podem ser feitas somente online na página da ProPPG.

Conforme o Edital ProPPG/DPG/DAM Nº 027/2022, a seleção dos candidatos será realizada de acordo com os períodos indicados por cada curso e estará à cargo da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora de Seleção.

As especificações relativas a cada curso, como número de vagas, prazo de inscrição, documentos necessários e valor da mensalidade, podem ser acessadas no site dos programas, por meio dos links abaixo:





Centro de Ciências Biológicas (CCB)









Especialização em Fisiologia Translacional: da saúde à doença

Especialização em Neurociências





Centro de Ciências Exatas (CCE)





Especialização em Ensino de Geografia









Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca)





Especialização em Comunicação e Cultura Política





Especialização em MBA em Gestão de Design: Inovar e Empreender nas Organizações





Especialização em Política e Gestão da Educação





Especialização em Psicopedagogia





Centro de Educação Física e Esporte (Cefe)





Especialização em Educação Física na Educação Básica





Especialização em Gestão no Esporte e Lazer





Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa)





Especialização em Direito da Família e Sucessões – Teoria e Prática









Especialização em Perícia Contábil e Auditoria





Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU)





Especialização em Engenharia de Estruturas





Especialização em Projeto Arquitetônico: Composição e Tecnologia do Ambiente Construído