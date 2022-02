UEL oferece 616 vagas pelo SiSU em 50 cursos; confira

Estudantes interessados em uma das 616 vagas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) devem fazer a inscrição a partir da próxima terça-feira (15), no portal disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

O SiSU 2022 vai selecionar os candidatos a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. As inscrições poderão ser feitas de 15 a 18 deste mês.

Com base nas inscrições, o MEC fará uma chamada regular no próximo dia 22 de fevereiro. As pré-matrículas na UEL deverão ser feitas no período de 23 de fevereiro a 8 de março. Segundo a UEL, os candidatos poderão conferir todos os detalhes do SISU no edital disponível no portal da COPS. Ao todo 50 cursos de graduação, considerando os turnos oferecidos, tem vagas abertas via SISU este ano.





Os candidatos poderão participar pelo sistema de ampla concorrência e pelo sistema de cotas reservadas para pessoas com deficiência, para estudantes provenientes do ensino público e para autodeclarados negros. As informações sobre quantidade de vagas, cursos, turnos e as notas mínimas estão contidas no Termo de Adesão da UEL, também disponível no endereço da COPS.





REMANESCENTES – De acordo com o edital, eventuais vagas remanescentes que sobrarem da chamada regular deverão ser preenchidas por meio da Lista de Espera disponibilizada pelo SISU. Para constar da lista, o candidato deve, obrigatoriamente fazer a confirmação de interesse à vaga junto ao SISU.

Com base nesta lista de espera, a UEL publicará no próximo dia 14 de março o edital dos classificados na 1ª convocação. O resultado será publicado no site da COPS. Estes classificados deverão fazer a pré-matrícula entre 14 e 18 de março, no Portal do Estudante de Graduação.





O edital SISU da UEL também prevê segunda e terceira convocações para os candidatos em lista de espera nos dias 22 e 29 de março, respectivamente. Estas convocações dependem da realização da pré-matrícula dos aprovados nas chamadas anteriores.





As aulas do ano letivo 2022 da UEL estão previstas para terem início no dia 1º de agosto próximo.





Confira o quadro de vagas ofertadas pela UEL por meio do SISU 2022.