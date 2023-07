UEL: prazo para confirmação de matrículas dos ingressantes de 2023 segue até sexta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu na segunda-feira (17) o prazo para confirmação das matrículas dos estudantes ingressantes do ano letivo de 2023. O aprovados devem realizar a confirmação até sexta-feira (21), às 23h59.







Caso você seja um dos aprovados no vestibular 2023 e queira se tornar aluno na universidade, essa etapa de confirmação de matrícula é obrigatória. O ano letivo será iniciado em 7 de agosto. Para fazer a confirmação, siga as instruções no manual disponível no Portal do Estudante. Leia o manual aqui.

Os novos estudantes do 54 cursos de graduação da UEL podem conferir um portal para recepcioná-los em agosto. O portal é o SER UEL 2023. Lá você encontra a programação da semana de recepção aos ingressantes de todos os cursos, além de outras informações relevantes sobre o início do ano letivo. Confira aqui!



(Com informações da Agência UEL)