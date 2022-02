UEL prorroga inscrições para Programas de Permanência Estudantil

O prazo de inscrições do Processo Unificado de Seleção Socioeconômica para os Programas de Permanência Estudantil foi prorrogado pelo Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) nesta terça-feira (15). Estudantes de graduação e pós-graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina), regularmente matriculados, podem se inscrever até o meio-dia de 23 de fevereiro. O formulário está disponível no site do Sebec.

A seleção oferta 78 vagas para Moradia Estudantil, 100 bolsas permanência e 4.500 refeições com subsídio no RU (Restaurante Universitário). Conforme o Edital Sebec 1/2022, a seleção tem como base a condição socioeconômica dos candidatos e será feita pela Divisão de Serviço Social e pela Divisão de Apoio Administrativo do Sebec.

Todo o processo é feito on-line e os documentos exigidos devem ser anexados em PDF ou formato de imagem no formulário eletrônico.