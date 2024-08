UEL recebe 184 novos estudantes de mestrado e doutorado

Um total de 184 estudantes de 20 programas de pós-graduação iniciaram, nesta terça-feira (13), as atividades dos programas de pós-graduação.

Stricto sensu, dentro do edital aberto para cursos de mestrado e doutorado no segundo período letivo de 2024. Os novos estudantes foram recepcionados pela reitora da UEL, Marta Favaro, acompanhada da equipe da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), no Anfiteatro do CCB (Centro de Ciências Biológicas).





A universidade reúne 49 programas de pós-graduação, das áreas de Exatas, Biológicas e Humanas, que somam 4,7 mil estudantes. Deste total, aproximadamente 40% abriram vagas para estudantes neste segundo semestre do ano. Durante a recepção, a reitora reforçou aos novos alunos a importância da universidade nestes 54 anos de atividades.





Ela citou os vários serviços prestados pela comunidade universitária por meio de órgãos de apoio e as diversas pesquisas, que têm inclusive reconhecimento internacional. “É por meio desse trabalho que a UEL constrói a ciência, produz arte e conhecimento fazendo a diferença na vida sociedade e transformando vidas”, enalteceu.





A pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Sílvia Meletti, elogiou os estudantes que escolherem a pesquisa como campo profissional, atividade fundamental para a produção do conhecimento e construção de saber científico compromissado com o desenvolvimento social. Ela lembrou que a Universidade mantém uma infraestrutura importante para a atividade de pesquisa, organizada com metodologia para atendimento das necessidades do pesquisador.