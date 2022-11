UEL suspende atendimento administrativo nesta segunda e terça

A UEL irá suspender o atendimento administrativo durante esta segunda (14) e terça-feira (15), recesso e feriado de Proclamação da República, respectivamente. A suspensão está prevista no Ato Executivo 29/2022 e está em conformidade com Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UEL. As atividades serão retomadas na manhã da próxima quarta-feira (16).





Durante os dois dias, os atendimentos nos centros de estudos, em órgão ligados à Reitoria e às pró-reitorias e na Clínica Odontológica Universitária (COU) estarão suspensos. O Hospital Veterinário (HV) funcionará apenas para plantão, atendendo somente urgências e emergências.

O Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário (HU), funcionará em horário normal na segunda-feira (14), das 13h às 18h30. Na terça-feira (15), não haverá atendimento.





Já o setor de segurança patrimonial da UEL, ligado à Prefeitura do Campus Universitário (PCU), irá funcionar normalmente durante o recesso e feriado.