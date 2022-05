UEL tem 35 programas de mestrado e doutorado com inscrições abertas

A seleção é feita por meio de quatro modalidades de vagas, conforme prevê a Resolução CEPE 034/2021. O candidato deverá fazer a opção, no ato da inscrição, na modalidade de interesse: I Ampla Concorrência; II Reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas); III Suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas; e IV Suplementares para pessoas com deficiência.

Estão abertas as inscrições para 35 programas de pós-graduação , Mestrado e Doutorado da UEL (Universidade Estadual de Londrina), em diversas áreas do conhecimento. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página da PROPPG ( Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação) . O valor da inscrição é de R$ 162,00.

Prazos e documentação



A PROPPG orienta que os candidatos devem se atentar para as exigências de cada Edital, enviando os documentos exigidos dentro dos prazos previstos. Cada Programa definiu datas, número de vagas, bem como os critérios de seleção dos candidatos. Vale ressaltar que antes de efetuar as inscrições, os candidatos devem observar, no edital de cada programa, se preenchem os requisitos necessários até a data de matrícula. Não haverá devolução do preço público da inscrição, seja qual for o motivo.





Ainda conforme Edital, o resultado final da seleção dos candidatos aprovados e classificados será divulgado em ordem alfabética, bem como a convocação para matrícula, observada a ordem de classificação e o número de vagas, no página de cada programa, por meio de Edital, a partir das 17 horas do dia 4 de julho deste ano.