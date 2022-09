UEL tem 390 vagas disponíveis para Residência Pedagógica com bolsa

A Prograd (Pró-Reitoria de Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu as inscrições para o Programa de Residência Pedagógica de 2022, visando a formação de cadastro de reserva de estudantes de cursos de licenciatura. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o próximo domingo (25), via formulário do Google, disponível no edital da Prograd.





O programa oferece vagas para alunos de 15 cursos: Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

São ofertadas 468 vagas, sendo 78 voluntárias e 390 com bolsa. A bolsa mensal no valor de R$ 400,00 será custeada com recursos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) durante todo a residência, cuja duração prevista é de 18 meses, podendo ser estendida.





A seleção será composta por análises do histórico escolar acadêmico e de carta de intenções. Podem participar estudantes de licenciaturas que já tenham cursado o mínimo de 50% do curso ou estejam cursando a partir do 5º período.

